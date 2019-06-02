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تشريح جثمان الشهيد يونس بحضور طبيب فلسطيني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:50 - 02 يونيو 2019
الشهيد عمر يونس الشهيد عمر يونس
بنك فلسطين
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ستُجرى، يوم غد الإثنين، عملية تشريح لجثمان الشهيد عمر يونس، والذي تحتجزه سلطات الاحتلال، منذ أكثر من شهر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وسيحضر عملية تشريح جثمان الشهيد، والتي ستُجرى في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، كل من الطبيب الفلسطيني، ريان العلي، ومحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة.

وكانت الهيئة تقدمت بطلب لما تسمى محكمة الصلح "الاسرائيلية"، من أجل تشريح جثمان الشهيد يونس، بمشاركة طبيب فلسطيني، للوقوف على الأسباب التي أدت لاستشهاده.

واستشهد الشاب يونس (20 عامًا)، في 27 نيسان/ أبريل الماضي، في في مستشفى "بيلنسون" بمدينة بيتاح تكفا، بعد أسبوع من إصابته على حاجز زعترة جنوب نابلس، بعد أن أصيب برصاص الاحتلال عند الحاجز، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

يُذكر أن الشهيد من بلدة سنيريا جنوب شرق قلقيلية.

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