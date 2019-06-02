الاحتلال يعتقل مواطنتين في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، سيدتين فلسطينيتين، بالتزامن مع اقتحام الأقصى.
وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت السيدة المقدسية هالة الشريف، والناشطة المقدسية سندس عبيد من منطقة شارع نابلس بباب العامود
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