ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل مواطنتين في القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:32 - 02 يونيو 2019
ارشيفية ارشيفية
بنك فلسطين
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، سيدتين فلسطينيتين، بالتزامن مع اقتحام الأقصى.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت السيدة المقدسية هالة الشريف، والناشطة المقدسية سندس عبيد من منطقة شارع نابلس بباب العامود

متعلقات