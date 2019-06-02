شرطة غزة تكشف ملابسات إقدام أب على قتل ابنته و الانتحار

أقدم شاب من غزة يدعى (م ، ح)، (30 عاماً)، على الانتحار، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وحسبما أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، فإن الشاب هدد بقتل ابنته الطفلة، ولكن الأمن تمكن من سحبها من يده، دون أن يفعل بها أي شيء.

وقال البطنيجي: أما الشاب فقد قطع وريد يده، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة”، مشراً إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وأضاف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "وجهت إلى المستشفى حيث يرقد الشاب وأخذت إفادته، وهو شخص عاطل عن العمل، فيما أن زوجته هي التي تعمل، وضيق الحال ما دفعه لارتكاب ذلك".