ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

شرطة غزة تكشف ملابسات إقدام أب على قتل ابنته و الانتحار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:49 - 02 يونيو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
مشاركة

أقدم شاب من غزة يدعى (م ، ح)، (30 عاماً)، على الانتحار، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وحسبما أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، فإن الشاب هدد بقتل ابنته الطفلة، ولكن الأمن تمكن من سحبها من يده، دون أن يفعل بها أي شيء.

وقال البطنيجي: أما الشاب فقد قطع وريد يده، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة”، مشراً إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وأضاف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "وجهت إلى المستشفى حيث يرقد الشاب وأخذت إفادته، وهو شخص عاطل عن العمل، فيما أن زوجته هي التي تعمل، وضيق الحال ما دفعه لارتكاب ذلك".

متعلقات