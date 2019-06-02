الاحتلال ينشر منظومة ذكية لإحباط الهجمات قبل تنفيذها بالضفة

ذكرت قناة 13 العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة ذكية يمكن من خلالها تحديد أي محاولات لتنفيذ هجمات وإحباطها.

وأطلق اسم "اللواء الذكي" على تلك المنظومة التي تم نشر أجزاء منها في بعض مواقع الضفة الغربية، حيث تنقل المنظومة معلومات حول مشتبه بهم لجنود يرتدون الساعات الذكية خلال تواجدهم على الحواجز والنقاط، وكذلك خلال تنفيذهم نشاطات عسكرية.

وأشار ضابط عسكري إسرائيلي كبير، إلى أن هذه الثورة الرقمية في المنظومة العسكرية ستنجح في تحديد المنفذين المفترضين قبل تنفيذ أي هجوم.