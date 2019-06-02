نتنياهو يقيل نفتالي بينت وأيليت شاكيد من الحكومة

أقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وزير التعليم وعوضو الكابينيت نفتالي بينت، ووزيرة القضاء أيليت شاكيد من حكومته.

وعلق نفتالي بينت على قرار الإقالة قائلاً إن نتنياهو لم يعد مهتما بأي شيئ.

يذكر أن بينت وشاكيد قد انفصلا عن حزب البيت اليهودي وشكلا حزباً جديداً، لكن لم ينجحا في الانتخابات الأخيرة، ولم يتجاوزا نسبة الحسم.

وسبق أن أوضح بنيامين نتنياهو لمقربين منه أنه لن يضمن مقعدا للوزيرة المقالة اييليت شاكيد في قائمة الليكود للانتخابات المقبلة.

وقالت شاكيد إنها لم تحسم بعد أمرها في مسألة العودة إلى الحلبة الحزبية، وأضافت إنه إذا عادت بالفعل فيمكن أن يكون ذلك ضمن الليكود أو البيت اليهودي أو اليمين الجديد.