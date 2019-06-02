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بلدية عسقلان تنشر ملاجئأ في أحيائها

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:30 - 02 يونيو 2019
ملاجئ ملاجئ
بنك فلسطين
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عشرات الصواريخ والصليات أطلقت من قطاع غزة في جولة التصعيد الأخيرة، سببت دماراً واسعا في مدن كبرى بغلاف غزة.أحدى المناطق التي تعرضت لصليات ثقيلة ومكثفة كانت مدينة عسقلان، والتي عطلت فيها البلدية كل مناحي الحياة بسبب سقوط الصواريخ كالمطر على المدينة.

وبعد شكاوى قدمها مئات المستوطنين لعدم و جود ملاجئ كافية في المدينة تقيهم من شظايا الصواريخ، وضمن استخلاصات العبر فقد أفادت  إذاعة "كان" العبرية عن بدء بلدية عسقلان بنشر ملاجئ في بعض الأحياء التي ليس بها ملاجئ.

وفي التصعيد الأخير على غزة، استطاعت المقاومة الفلسطينية إطلاق أكثر من 700 صاروخ تسببت بمقتل 6 مستوطنين وإصابة العشرات من بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، وتضررت عشرات المنازل والمنشئات الإسرائيلية خلال جولة وصفها محللون إسرائيليون بالصعبة والغير متوقعة، من ناحية دقة إصابة الصواريخ الفلسطينية وقدرتها التأثيرية.

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