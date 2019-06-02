تركيا.. انطلاق انتخابات الإعادة في 4 دوائر بلدية

انطلقت، الأحد، عملية التصويت في الانتخابات المحلية المعادة في 4 دوائر بلدية، بموجب قرار من اللجنة العليا للانتخابات التركية.

وبدأ الناخبون التصويت في كل من قضاء هوناز بولاية دنيزلي، وقضاء يوسف إيلي في ولاية أرتوين، وقضاء كسكين في ولاية قيريق قلعة، إضافة إلى بلدة كسمة تبة، التابعة لقضاء بسني في ولاية أدي يامان.

واتخذت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بإعادة الانتخابات في 7 دوائر انتخابية، منها الأربعة المذكورة، إضافة إلى إسطنبول الكبرى في 23 يونيو/ حزيران الجاري، وبلدتين في ولايتي أقسراي وأدي يامان في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب القادمين.