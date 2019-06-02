لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب 56 انتهاكاً بحق الصحفيين في مايو

أكدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأحد، أن شهر مايو سجل مزيداً من الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يشير إلى تدهور كبير وخطير على مستوى الحريات الإعلامية، يستوجب من جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية التحرك الفعلي والجاد من أجل وقف سياسة الاستهداف والملاحقة.

وأوضحت اللجنة في تقريره الشهري أن الاحتلال واصل انتهاكاته واعتداءاته بحق الطواقم الصحفية ووسائل الإعلام العاملة في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال استخدامه للقوة المفرطة، حيث الاعتداء بالضرب على الصحافيين والطواقم الإعلامية، ومنعهم من التغطية وعرقلة عملهم وتحطيم مؤسساتهم، ومصادرة معداتهم واحتجازهم واعتقالهم.

وفي غضون ذلك، رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلالها تقريرها لشهر أيار/ مايو2019 ( 56 ) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يقابله، ( 5 ) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية.

وعلى صعيد الانتهاكات، سجلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر مايو/ ابريل 2019 تعرض أكثر من (10) صحفيين وإعلاميين، للإصابة والاعتداء خلال ممارسة عملهم المهني تنوعت ما بين الاستهداف بالرصاص المباشر والمطاطي والاختناق من بينهم 5 صحفيين خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة في قطاع غزة، و5 آخرين في الضفة المحتلة.

كما اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال (12) من الصحفيين، و استخدمت عدداً منهم كدروع بشرية خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم في قلقيلية بالضفة المحتلة، وإصدار وتأجيل أحكام لعدد (3) من الصحفيين هم سوزان العويوي، ولمى خاطر، ومصطفى الخاروف، وأجبرت(4) من الصحفيين على دفع غرامة مالية، وقرار بالإبعاد عدد(1).

الى ذلك، قامت قوات الاحتلال خلال شهر ايار باقتحام عدد(2) للمتحف الإسلامي ومنزل الصحفي نواف العامر، ومصادرة عدد(8) من المركبات والهواتف النقالة للصحفيين بعد احتجازهم ومنعهم من ممارسة عملهم لتسجل (12) حالة منع من التغطية، عدا عن تدمير(4) مؤسسات إعلامية خلال قصف طائرات الاحتلال لمبنيين يضمان تلك المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

وفي اطار محاربة المحتوى الفلسطيني، شنت إدارة الفيسبوك وبضغط من الاحتلال حملة حذف وحظر وتعطيل العشرات من حسابات وصفحات الصحفيين والكاتبين والإعلاميين والناشطين تم رصد عشرات الحسابات.

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجلت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها لشهر مايو/ ايار2019 المنصرم (5) حالات من ضمنهم تأجيل محكمة رام الله حكم لعدد(2) من الصحفيين ، واحراق مركبة من قبل مجهولين عدد(1)، وفي قطاع غزة، منع توزيع صحيفة الحياة الجديدة في قطاع غزة عدد(1).

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال شهر مايو/ أيار 2019

1-5-2019: اقتحمت قوات الاحتلال المتحف الإسلامي في المسجد الأقصى في القدس، واحتجزت مديره

عرفات العمرو ساعات عدة، وأفرجت عنه بعد قرار بالإبعاد عن "الأقصى" 15 يوماً والتوقيع على كفالة مالية.

‪‎‪3-5-2019: قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الصحفيين أحمد البظ مصور حر، والصحفي عبد الحفيظ الهشلمون مصوّر "الوكالة الأوروبية" ، وتحتجزهما لمدة 9 ساعات أثناء تغطيتهما لفعالية في قرية أم العرايس جنوب يطا في محافظة الخليل وجرى التحقيق معهما، ومن ثم اطلق الاحتلال سراحهما وجّهوا إلينا تهمة التواجد في منطقة عسكرية مغلقة وعدم الانصياع لأوامر الجنود بالمغادرة.

3-5-2019: اصابة الصحفي ساري جرادات برصاصة في قدمه اثناء تغطيته لأحداث بيت سيرا في رام الله.

3-5-2019: إصابة الصحفية صافيناز اللوح بعيار مطاطي بالرأس شرق البريج خلال تغطيتها فعاليات مسيرة العودة.

3-5-2019 إصابة الصحفي عماد بدوان مصور التلفزيون العربي في غزة، برصاص الاحتلال المطاطي بالرأس خلال تغطيته فعاليات مسيرة العودة شرق غزة.

4-5-2019: دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أربع مكاتب إعلامية ، وهم مكتب وكالة "الاناضول" التركية، و"مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق،" ومكتب "إعلام الاسرى"، ومؤسسة "هلا فلسطين" للتدريب الاعلامي في مدينة غزة، خلال قصفها لمبنيين يضمان المؤسسات الأربع بالأرض.

5-5-2019: جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، تجميد مؤقت، قرار تنفيذ أمر ترحيل مصوّر وكالة "الأناضول" التركية مصطفى الخاروف إلى الأردن، والذي كان من المفترض ترحيله في اليوم التالي، ولم تحدد المحكمة العليا جلسة استئناف لقضيته.

5-5-2019: في اطار المحاربة المستمرة للمحتوى الفلسطيني.. تطبيق "واتساب" يحظر كل أرقام شبكة قدس.

6-5-2019: محكمة الاحتلال تحكم على الطالب في كلية الإعلام بجامعة النجاح الوطنية مجاهد طبنجة من مدينة نابلس بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية بقيمة ثمانية آلاف شيكل بتهمة الانتماء للكتلة الإسلامية.

8-5-2019: الاحتلال يصدر حكماً على الأسيرة سوزان العويوي(39 عاما) من الخليل بالسجن لمدة عام وغرامة مالية بقيمة ستة آلاف شيكل، علما أنها اعتقلت في بتاريخ5/6/2018

10-5-2019: إصابة مصوّر وكالة الأناضول"" التركية عبد الرحيم الخطيب بقنبلة غاز أصابته في ساقه، خلال تغطيته للمسيرة السلمية شرق رفح.

10-5-2019: إصابة الصحفي رمزي حاتم جميل الشخريت، (35 عاماً)، مصور شبكة فرسان الحقيقة، جراء إصابته بعيار ناري مغلف بالمطاط في قدمه اليسرى، خلال تغطيته للمسيرة السلمية شرق رفح.

11-5-2019: إدارة الفيس بوك تحضر حساب الكاتب اياد ابراهيم القرا لمدة شهر بحجة انتهاك المعايير.

12-5-2019: قوات الاحتلال تحتجز الصحفيين حازم ناصر، وشادي جرارعة، ورنين صوافطة، وشذا حماد، وهشام أبو شقرة، وخالد بدير، ومحمود فوزي، والناشط فارس فقها من مؤسسة الحق، قرابة ست ساعات قبل أن تصادر هواتفهم وسياراتهم وتمنعهم من ممارسة عملهم و تنقلهم إلى معسكر ام زوقا شرق تياسير، شمال شرق طوباس خلال تغطيتهم عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة الفوقا في الأغوار، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة اجراء التدريبات العسكرية.

13-5-2019: محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" تحكم بالسجن على الأسيرة سوزان العويوي من الخليل لمدة 12 شهراً وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل.اعتقلت بتاريخ 5/6/2018ومن المفترض أن يتم الافراج عنها اليوم بعد دفع الغرامة التي فرضت عليها.

15-5-2019: رفضت إدارة جامعة تل أبيب، منح موافقة لإقامة فعالية ثقافية عن النكبة باللغة العبرية داخل حرم الجامعة، بحجة أنه "يتعارض مع قانون النكبة" الذي سُنّ في عام 2011، وبموجبه تُمنع إقامة نشاطات عن النكبة بتمويل حكومي.

15-5-2019: اعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية وعرقلت عملهم اثناء تغطية فعاليات احياء ذكرى النكبة 71 ببيت لحم.

16-5-2019: وافقت المحكمة المركزية في الناصرة، على الاستئناف الذي قدّمته الشاعرة دارين طاطور، بخصوص قصيدتها "قاوم يا شعبي قاوم"، وبرّأتها من تهمة "التحريض"، بعد أن قضت بسببها 5 أشهر في السجن.

21-5-2019: قوات الاحتلال داهمت منزل الصحفي نواف العامر في كفر قليل جنوب مدينة نابلس وفتشته وعاثت به خرابا.

21-5-2019: أصدرت نيابة الاحتلال حكماً على ‏الكاتبة لمى خاطر‏ بالسجن لمدة 13 شهرا وغرامة 4000 شيكل على امل أن يفرج عنها بتاريخ 27\7.

21-5-2019: قوات الاحتلال تعتقل الاسير المحرر الصحفي سامي العاصي من نابلس.

24-5-2019: إغلاق عشرات الحسابات الفلسطينية من قبل إدارة ضد الفلسطينيين وتحذف عدداً كبيراً من الصحفيين عرف منهم الناطق باسم الصحة اشرف القدرة وتم حذف حسابه 3 مرات، د. جواد الدلو ود. حسن أبو حشيش، الإعلامي محمود الشريف، الصحفي إيهاب عدس، وحسن اصليح، الصحفي والناشط مثنى النجار للمرة الثالثة، الكاتب حسام الدجني، الصحافية صافيناز اللوح، الصحفي جمال يونس، الكاتبة نسرين موسى، الصحفي والناشط علاء سلامة، محمد العمور، الصحفي محمد اللوح، الصحفي علي حرز الله، الصحفي عبد الله حرز الله، الصحفي احمد صيام، الصحفي هاني الشاعر، الصحفي أسامة لبد، طيف البحيصي، الصحفي نور النجار، الصحفي يونس النجار، سامي عكيلة، سلامة معروف، عدلات الشيخ، الكاتب مصطفى اللداوي للمرة الرابعة.

31-5-2019: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين واستخدمتهم دروعا بشرية خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

31-5-2019: إصابة مراسل شبكة الأنباء الإخبارية ياسر أبو جلالة بطلق مطاطي شرق جباليا شمال غزة.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر مايو/ أيار 2019

1-5-2019: قرّرت محكمة الصلح في رام الله، تأجيل النظر في قضية الصحافي الحرّ رامي سمارة ومراسلة مركز "سكايز" في الضفة الزميلة نائلة خليل، بتهمة "القدح والتشهير"، إلى 4 تموز المقبل.

12-5-2019: أحرق شابان ملثّمان، سيارة مالك ومحرّر صحيفة "كل الناس" الصحافي منعم حلبي، أمام منزله في قرية دالية الكرمل جنوب شرق مدينة حيفا.

28-5-2019: استدعت الشرطة في غزة، الكاتب الفلسطيني عبد الله أبو شرخ وحققت معه عن منشوراته على "فايسبوك" (Facebook)، وطلبت منه العودة في اليوم التالي حيث حقق معه النائب العام في غزة وأطلق سراحه بعد توقيعه على ورقة صلح جزائي.

27-5-2019: أصدر مكتب النائب العام في غزة، قراراً بمنع توزيع صحيفة "الحياة الجديدة" في قطاع غزة بتهمة "نشر مواد صحفية تثير الفتنة".