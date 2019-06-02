"إمداد الخميني" توزع 20 ألف وجبة إفطار على المجاهدين والمرضى والأسر الفقيرة

تواصل لجنة إمداد الإمام الخميني في قطاع غزة، تقديم المساعدات العينية للأسر الفقيرة وأصحاب البيوت المدمرة والمحتاجة في قطاع غزة، من وجبات إفطار، وسلات غذائية، ضمن مشروعها الخيري السنوي السابع.

وأفاد وائل كراز المشرف على المشروع الخيري، أن اللجنة وزعت الخميس الماضي، 20 ألف وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المشافي والمجاهدين المرابطين على الثغور، والأسر الفقيرة، في مناطق مختلفة في قطاع غزة، لتصل عدد الوجبات التي ستكون موزعة خلال شهر رمضان نحو 600 ألف وجبة إفطار.

وقال كراز: "إن اللجنة باشرت بالعمل على توزيع وجبات الإفطار للصائمين وتنظيم الإفطارات الجماعية، وإمداد الأسر الفقيرة بالكوبونات الغذائية والمعلبات منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وستستمر حتى آخر يوم في الشهر الفضيل. مضيفاً أن هذا المشروع بدعم إيراني خالص من لجنة إمداد الإمام الخميني.

وأوضح، أن اليوم تم تخصيص التوزيع للمجاهدين المرابطين على الثغور، والمرضى في المشافي، وبعض أسر الفقراء.

وتابع، أن المواطنين الذين حصلوا على المساعدات التي طالت غالبية الأسر الفقيرة والمنازل المدمرة في قطاع غزة، أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للجمهورية الإسلامية الايرانية، وللجنة إمداد الخميني، التي دعمتهم في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها جراء الحصار الإسرائيلي الظالم.









