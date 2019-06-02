60 ألف شيقل غرامات بحق الأسرى الأطفال في "عوفر" خلال الشهر الماضي

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيار/ مايو الماضي، أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال المحتجزين في معتقل "عوفر" العسكري، بالإضافة لغرامات مالية باهظة وصل مجموعها لأكثر من 60 ألف شيقل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الأحد، أنه خلال الشهر الماضي تم إدخال 43 أسيرًا من الأطفال إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 22 اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرقات، و7 لعدم حيازتهم تصاريح، و2 بعد استدعائهما.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى القاصرين الذين جرى اعتقالهم خلال الشهر المذكور، 4 فتية تم اعتقالهم بعد اطلاق النيران عليهم من قبل جنود الاحتلال، و9 آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة ان عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر (31) طفلا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين 31 يوما إلى 10 أشهر.

ولفتت في ختام تقريرها، إلى أن الغرامات المالية المفروضة بشكل عشوائي على الأسرى الأطفال، ما هي إلا عملية سرقة واضحة وقرصنة إسرائيليتين، لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.