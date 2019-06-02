الجهاد بالضفة: تدنيس الاحتلال للأقصى عدوان سافر يستوجب موقفًا فلسطينيًا موحدًا

أكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة أن تدنيس الاحتلال المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عدوان سافر يستوجب موقفًا فلسطينيًا موحدًا ضده وتداعي كل الأطراف للرد عليه.

أوضح المصدر القيادي أن هبة المرابطين العزل في وجه قطعان جيش الاحتلال ومستوطنيه وحقدهم، تبعث في النفوس الفخر بهم واستشعار التقصير بحق الاقصى والقدس.

وأشار إلى أن "استقواء الاحتلال على المرابطات والمرابطين ضربًا واعتقالًا وإطلاقًا للقنابل والرصاص المعدني جريمة يتحمل مسؤوليتها ليس الاحتلال وأمريكا فحسب، بل والصمت العربي والإسلامي الرسمي المخزي تجاه القدس وفلسطين والتساوق مع صفقة العار الأمريكية."

وقال: الإصرار العربي لمؤتمر "المنامة" في البحرين مع هذه المشاهد مزيد عار لكل من يريد تطبيق الإرادة الأمريكية الظالمة في فلسطين والعالم، مضيفًا "يا هوان واستخذاء الأنظمة والنخب التي تصمت عن جرح الأقصى وفلسطين".

وأصيب العشرات من المعتكفين بالمسجد الأقصى المبارك بالاختناق صباح الأحد، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز الفلفل تجاههم أثناء اقتحامها للمصلى القبلي.

وأغلقت قوات الاحتلال الخاصة أبواب المصلى القبلي في الأقصى، وفرضت حصارا عسكريا محكما على عشرات المصلين المعتكفين بداخله.

وترافق الاعتداء، مع اقتحام أكثر من ألف مستوطن للأقصى بزعامة اليهودي المتطرف "يهودا غليك" بحماية مشددة من قوات الاحتلال وعناصر مخابراته.