الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال ببناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة على أراضٍ شرقي القدس المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، إن مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة تأتي استكمالا للحلقة الاستيطانية التي تحاصر مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتهجير العائلات الفلسطينية فيها.

وشدد السفير أبو علي، على عدم شرعية هذه الاجراءات الاسرائيلية الاستيطانية العنصرية التي تعد انتهاكا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية وموقف الادارة الأميركية المنحاز للاحتلال، الأمر الذي يشجعه على مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني بالقتل المتعمد بدم بارد، واستباحة المقدسات، ومضاعفة الاستيطان، والتهويد، ومواصلة الاستهتار بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد، عدم شرعية الاستيطان من أساسه، معتبرا أن "محاولات فرض الأمر الواقع استيطان وتهويد لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والإصرار على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يُعبر عنه بقوة الموقف العربي والاسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي أكدته أمس قمم مكة الثلاث، وبعثت الرسائل الواضحة دعما واستنادا للنضال الفلسطيني، وتمسكا بالحقوق الفلسطينية الثابتة التي تقرها الشرعية الدولية خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستهدافات الخطيرة للقضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء".