الأقصى يستنفر نشطاء التواصل الاجتماعي داعماً للمقدسيين

قلب اقتحام الاحتلال "الإسرائيلي" لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الاحد ، والعربدة فيه ، مواقع التواصل الاجتماعي لمنصات داعمة للمقدسين الذين يتصدون بصدورهم العارية لاقتحامات الأقصى المبارك ، دون أي تدخل عربي واسلامي ، وسط تنديد واسع لما يقوم به الاحتلال من انتهاك لحرمة الأقصى في شهر رمضان المبارك .

صور الاقتحام والعربدة الاعتقالات وملاحقة المصلين والمصليات ، ملئت مواقع التواصل الاجتماعي لفضح الاحتلال الإسرائيلي واعطاء صورة حقيقة لطبيعة الاحتلال العدوانية وعدم احترام قدسية المكان .

محمد سعيد نشوان قال على حسابه على تويتر ان ‏الإحتلال يعتدي على المرابطين المعتكفين في #المسجد الأقصى لإفساح المجال أمام المغتصبين الصهاينة بتدنيسه

ويقوم بإغلاق أحد الأبواب بالجنازير.. حسبنا الله ونعم الوكيل"‏

Mahmoud_abd قال : "أسود الأقصى يصدحون بالتكبير .. وسط تعرض المسجد المبارك لاقتحامات واسعة"

حمزة قال على حسابه على توير "صباح اليوم... الاحتلال الصهيوني يرد على قمم مكة الثلاثة ويقتحم المسجد الأقصى المبارك ويعتدي على المصلين والمعتكفين فيه"

أمة غثناء كغثاء السيل... لا قيمة لقممها وبياناتها وشجبها وإداناتها"

هنادي حلواني احد المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى وجهت النداء لاصحاب الوصاية الهاشمية بالقول "يا أصحاب الوصاية الهاشمية أيرضيكم ما يحدث في أقصاكم وفي شهر رمضان!!!!!!

فقد استباح الاحتلال حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان ودنسوه وعاثوا فسادا فيه ،ودمروا وكسروا وضربوا واعتدوا على رجاله وحرائره وأهله!! #فماذا أنتم فاعلون يا أصحاب الأمانة؟

عماد عودة "صرخات طفل مقدسي من داخل باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قطعان المغتصبين والاعتداء على المصلين.

الإحتلال يعتدي على المرابطين المعتكفين في #المسجد_الأقصى لإفساح المجال أمام المغتصبين الصهاينة بتدنيسه



ويقوم بإغلاق أحد الأبواب بالجنازير



حسبنا الله ونعم الوكيل



تابعوا التغريدات#يتبع pic.twitter.com/yl4dIiQY6i — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) ٢ يونيو ٢٠١٩

صباح اليوم... الاحتلال الصهيوني يرد على قمم مكة الثلاثة ويقتحم المسجد الأقصى المبارك ويعتدي على المصلين والمعتكفين فيه

أمة غثناء كغثاء السيل... لا قيمة لقممها وبياناتها وشجبها وإداناتها pic.twitter.com/62IgXD1IjE — Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) ٢ يونيو ٢٠١٩

#يا أصحاب الوصاية الهاشمية أيرضيكم ما يحدث في أقصاكم وفي شهر رمضان!!!!!!

فقد استباح الاحتلال حرمة المسجد الأقصى في شهر رمضان ودنسوه وعاثوا فسادا فيه ،ودمروا وكسروا وضربوا واعتدوا على رجاله وحرائره وأهله!!#فماذا أنتم فاعلون يا أصحاب الأمانة؟ — هنادي حلواني (@hanady20438560) ٢ يونيو ٢٠١٩