الاحتلال ينوي اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، إن حكومة الاحتلال تنوي اقتطاع مبالغ مالية ضخمة من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن حكومة الاحتلال تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحقّ" للإسرائيليين السداد منها.

ووفقاً للصحيفة فإن المبالغ التي يريد الاحتلال اقتطاعها تصل إلى مئات ملايين الشواكل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينيّة سترفض نقل هذه الرواتب للاحتلال، وأن الاحتلال سينقل "الدين" من عوائل الأسر والشهداء إلى السلطة نفسها، التي ستتعبر مدينةً لإسرائيل، ما يسمح للاحتلال بـ"سداد الدين" منها.

وأوضحت الصحيفة أن القرار الإسرائيلي المحتمل، يحتاج إلى مصادقة وزيري القضاء والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، "بسبب حساسيّات هذه السياسة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي نقل الأسبوع الماضي مبلغ يصل إلى ستّة ملايين شاقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية قبل عامين، أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ملايين الشواكل، بادعاء أنها بدل للرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.