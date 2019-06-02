هنية يكرم "محمد صلاح" بطريقته

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، الليلة، عن تكريم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، عقب قيادته فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019.

وقال هنية إنه "سيتم وضع جدارية ضخمة تحمل صورة اللاعب محمد صلاح وسط مدينة غزة هاشم؛ تكريما لفخر العرب".

وتوج ليفربول، بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه في المباراة النهائية على جاره نادي توتنهام بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، مدريد.

ورفع ليفربول رصيده من الألقاب في بطولة أبطال أوروبا إلى 6 لينفرد بالمركز الثالث كأفضل المتوجين بلقب البطولة، بعد ريال مدريد الذي توج باللقب 13 مرة من قبل، وميلان الايطالي الذي يأتي ثانيا برصيد 7 ألقاب.

وعاد ليفربول إلى منصات التتويج في البطولة الأغلى قاريا بعد غياب دام أكثر من 14 عاما عندما توج باللقب يومها على حساب ميلان الايطالي بعد لقاء دراماتيكي، علما أنه خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد بهدف لثلاثة.

واحتسب حكم اللقاء بعد مرور أقل من دقيقة على زمن اللقاء ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد لمس الكرة ليد لاعب توتنهام الفرنسي موسى سيسوكو، ترجمها النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الثانية هدف السبق لفريقه.

ويعد هذا الهدف ثاني أسرع هدف في نهائيات البطولة، وأسرع هدف سجله النجم المخضرم في صفوف ميلان الايطالي باولو مالديني في نهائي 2005 أمام ليفربول بالذات، وجاء بعد مرور 50 ثانية فقط.