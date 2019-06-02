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عضو كنيست يقترح على ليبرمان تشكيل حكومة بدون نتنياهو

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 09:06 - 02 يونيو 2019
عضو كنيست عضو كنيست
بنك فلسطين
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ادعى عضو الكنيست "عوديد بورير" من حزب  (يسرائيل بيتينو) ، المقرب من عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ، صباح اليوم الاحد بأن مسؤولي الليكود درسو  إمكانية تشكيل حكومة يرأسها عضو آخر من الليكود بعد الانتخابات لا يكون نتنياهو.

وقال عضو الكنيست خلال مقابلة مع قناة 12 "الإسرائيلية" " نفس الأعضاء قد اتصلوا به وأعضاء من حزب "إسرائيل بيتنا" مع اقتراح لتشكيل حكومة برئاسة عضو الكنيست من الليكود وليس بنيامين نتنياهو.

وقال فورير: "تلقينا مقترحات من الليكود لتفكيك نتنياهو ، وليس التوصية به ، والقيام بتحرك آخر داخل الليكود".

من ناحية أخرى ، نفى عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود تصريحات بورير قائلا  ،"هذه أكاذيب والليكود كله مع  نتنياهو ".

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