عضو كنيست يقترح على ليبرمان تشكيل حكومة بدون نتنياهو

ادعى عضو الكنيست "عوديد بورير" من حزب (يسرائيل بيتينو) ، المقرب من عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ، صباح اليوم الاحد بأن مسؤولي الليكود درسو إمكانية تشكيل حكومة يرأسها عضو آخر من الليكود بعد الانتخابات لا يكون نتنياهو.

وقال عضو الكنيست خلال مقابلة مع قناة 12 "الإسرائيلية" " نفس الأعضاء قد اتصلوا به وأعضاء من حزب "إسرائيل بيتنا" مع اقتراح لتشكيل حكومة برئاسة عضو الكنيست من الليكود وليس بنيامين نتنياهو.

وقال فورير: "تلقينا مقترحات من الليكود لتفكيك نتنياهو ، وليس التوصية به ، والقيام بتحرك آخر داخل الليكود".

من ناحية أخرى ، نفى عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود تصريحات بورير قائلا ،"هذه أكاذيب والليكود كله مع نتنياهو ".