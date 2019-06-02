الاحتلال يعتدي على المعتكفين في الاقصى وسط اقتحامات واسعة للمستوطنين

اعتدت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الاحد، على المعتكفين في المسجد الاقصى ، بالتزامن مع تهديدات منظمات الهيكل بتنفيذ حملة اقتحامات واسعة للاقصى اليوم .

وقالت مصادر محلية ان قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وعناصرها اقتحموا المسجد الاقصى صباح اليوم الاحد وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين والمصلين في الاقصى.

ووفق ذات المصادر، فقد بدأت مجموعات المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى بأعداد كبيرة ومتتالية.

وكانت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم دعت المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى صبيحة يوم الأحد، تزامنا مع ما أسمته "يوم القدس" في اشارة الى احتلال ما تبقى من مدينة القدس عام 1967.