ليفربول يكتب التاريخ ويحقق دوري أبطال أوروبا

سيطر وسم #ليفربول_توتنهام على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم السبت، الذي شهد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ينتظره العالم بفارغ الصبر، وينتظره الوطن العربي بشكل خاص لمتابعة المحترف المصري محمد صلاح.

ونجح الفريق الإنجليزي ليفربول بالضفر بالكأس الأغلى على مستوى أندية العالم، والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد مباراة صعبة أمام الفريق الإنجليزي المتحدي توتنهام.

وجاء هدف التقدم لفريق ليفربول خاطفًا في الدقيقة الأولى بعد ضربة جزاء سجلها المحترف المصري محمد صلاح بنجاح، ليمنح فريقه التقدم، الذي استطاع المحافظة عليه حتى جاء أوريغي بالخبر الأكيد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ودخل فريق ليفربول بمعنويات عالية وثقة كبيرة لخوض نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام في مدريد، فريق المدرب يورغن كلوب بحث عن تعويض خيبة خسارة نهائي الموسم الماضي في "كييف" وتحقيق اللقب الذي اشتاقت إليه جماهيره الوفية.

ولم يحصد توتنهام أبدا لقب دوري أبطال أوروبا، واقتصرت إنجازاته القارية على لقب في بطولة كأس الكؤوس (الملغاة حاليا) موسم 1962-1963 ولقبين في كأس الاتحاد (يوروبا ليغ حاليا)، آخرهما موسم 1983-1984.

بينما حصد ليفربول 5 ألقاب، آخرها موسم 2004-2005، كما بلغ المباراة النهائية الموسم الماضي وخسر أمام ريال مدريد 1-3.