نتنياهو يعتزم إقالة وزيرين كجزء من الحرب مع ليبرمان

كشفت مصادر إعلامية عبرية، مساء يوم السبت، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعتزم إقالة وزيرين من الحكومة، قبل موعد الانتخابات، يوم السابع عشر من سبتمبر المقبل.

ووفق القناة 13 العبرية، فإن نتنياهو يدرس اقالة الوزيرين نفتالي بينت وايليت شاكيد من الحكومة، وتعيين وزراء من حزب "الليكود" بدلاً منهما.

وأوضحت القناة العبرية أن المرشحين لتولي حقيبتي التعليم والقضاء، هما الوزيرين زئيف أليكن، ويوآف جالانت، من حزب "الليكود".

وأضافت أن الحقائب الوزارية التي كانت مع الوزيرين ألكين وجالانت، وهما البيئة والإسكان، سيتم تقديمها لحزب "كولانو". وفق ما نقله موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن تكليف الوزير ألكين بحقيبة وزارية مهمة، جزء من حرب نتنياهو ضد ليبرمان، حيث أن ألكين من مهاجري روسيا، وسيكون له دور في التأثير على المهاجرين الروس في إسرائيل.