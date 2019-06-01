السعودية تعلن موعد تحري خلال شهر شوال

أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، يوم السبت، إعلانا مهما بشأن تحري هلال شهر شوال للعام 1440 هجري، 2019 ميلادي.

وحثت المحكمة العليا في إعلانها، المسلمين في أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شوال، مساء الاثنين المقبل التاسع والعشرين من شهر رمضان أي الثالث من يونيو.

وقالت المحكمة العليا، إنها ترجو ممن يرى هلال شوال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة السعودية عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".

ومن المتوقع فلكيا أن يكون عيد الفطر السعيد في غالبية الدول العربية، يوم الثلاثاء الرابع من يونيو 2019، وربما يكون الأربعاء في دول عربية أخرى خاصة تلك التي بدأت الصيام في السابع من مايو.