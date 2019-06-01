مطالب ليبرمان للانضمام إلى الحكومة

اتهم وزير السياحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي قاد مفاوضات الليكود الائتلافية في الأسابيع الأخيرة، حزب "يسرائيل بيتنا" بتقديم مطالب مجنونة خلال المفاوضات.

وقال ليفين حسب موقع "تايم أوف إسرائيل"، إن ليبرمان طالب بثلاثة وزراء وخمسة حقائب في الحكومة والعديد من المطالب الأخرى الغريبة.

وأشار إلى أن الأحزاب الأخرى تصرفت بشكل مسؤول وكانت جاهزة لتنازلات كبيرة.

واتهم ليفين ليبرمان بإسقاط حكومتين خلال بضعة أشهر، مشيرا إلى استقالته في شهر نوفمبر من منصبه كوزير الجيش ما أدى إلى حل الكنيست السابق.