شاهد جميع أهداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تمكن لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي من تسجيل 22 هدفاً خلال مشوار فريقهم في دوري أبطال أوروبا لعام 2019.

وكان ليفربول على موعداً من مغادرة دوري أبطال أوروبا، إلا أن تفوقه في تسجيل الأهداف على فريق نابولي الإيطالي مكنه من عبور دوري المجموعات، حيث تقاسم الفريقين النقاط لكل منهما 9 نقاط إلا أن ليفربول سجل 9 أهداف بينما نابولي 7 أهداف في دوري المجموعات.

ونتائج دوري المجموعات لليفربول كالتالي:

في المجموعات

ليفربول 3/2 باريس سان جيرمان

نابولي 1/ 0 ليفربول

ليفربول 4/0 سرفينا زفزدا

ليفربول 1/2 باريس سان جيرمان

ليفربول 1/ 0 نابولي

وبهذه النتائج حصد ليفربول 9 نقاط في دوري المجموعات مما أهله لخوض مباريات الدور الـ16

في دوري الـ16 تغلب ليفربول على باين ميونخ الألماني وكانت النتائج كالتالي:

ليفربول 0/0 بايرن ميونخ

ليفربول 3/ 1 بايرن ميونخ

في دور الربع نهائي تغلب ليفربول على بورتو وكانت النتائج كالتالي:

ليفربول 2/0 بورتو

ليفربول 4/ 0 بورتو

في دور النصف نهائي تغلب على برشلونة وكانت النتائج كالتالي:

ليفربول 0/3 برشلونة

ليفربول 4/0 برشلونة

وفي المباراة نهائي دوري أبطال أوروبا سيخوض ليفربول الليلة مباراته النهائية ضد توتنهام هوتسبير