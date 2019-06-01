هكذا تستعد العائلات الغزية لصناعة كعك العيد

"انت عليك العجوة وانت عليك الزبدة والسمنة وانتم عليكم المكسرات والسيرج وغيرها من مكونات صناعة الكعك والمعمول" ربما تكون هذه توليفة الأم في البيوت الغزية كافة لمكونات الكعك والمعمول وتقاسمها على جميع الأبناء بهدف التكاتف والتعاضد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كافة أبناء قطاع غزة، بهدف انتاج أحد اساسيات استقبال العيد.

وتجتهد النساء في إعداد الكعك والمعمول وسط مشاركة عائلية واسعة قبل أيام معدودة من قدوم العيد، حيث تنتشر رائحته الزكية من جميع البيوت.

والكعك والمعمول عبارة عن عجينة من السميد والدقيق محشوة إما بالتمر أو الجوز أو الفستق الحلبي أو راحة الحلقوم وعادة ما تصنع الأسر الفلسطينية كمية منها تكفى للأسرة على مدار أيام العيد.

وهذه مقادير وطريقة عمل كعك ومعمول العيد الفلسطيني:-

للعجينة:

١ كيلوغرام سميد، ناعم

١ كيلوغرام دقيق أبيض، منخول

١ كوب سكر بودرة

١ كوب زيت نباتي

١ كوب زبدة مذوبة

١ كوب حليب سائل

١ ملعقة كبيرة خميرة فورية

١ ملعقة صغيره سكر

١⁄٢ كوب ماء دافئة

١ ملعقة صغيره ملح

٢ ملعقة كبيرة بهارات، للكعك يانسون - محلب-شومر- قرفة

١ ملعقة كبيرة ماء الزهر، اختياري

لحشوة التمر أو العجوة:

٢٥٠ غرام تمر، منزوع النوى ومعجون

١⁄٢ ملعقة صغيره قرفة ناعمة

٣ ملعقة كبيرة سمسم

رشة محلب

٣ ملعقة كبيرة زيت نباتي

لحشوة الجوز:

٢٠٠ غرام جوز، عين الجمل مفروم ناعم

١ ملعقة صغيره ماء الزهر

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة، مذاية فى ملعقة كبيرة ماء

٢ ملعقة كبيرة جوز الهند، اختياري

لحشوة الفستق الحلبي:

٢٠٠ غرام فستق حلبي مطحون، ناعم

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة، مذاية فى ملعقة كبيرة ماء

١ ملعقة صغيره ماء الزهر

لحشوة الحلقوم:

٢٥٠ غرام راحة الحلقوم، ابيض سادة من النوع الطري

٢ ملعقة كبيرة جوز الهند

١⁄٢ كوب سمسم، للوجه

١⁄٢ كوب سكر بودرة، للتقديم

طريقة تحضير كعك العيد الفلسطيني التقليدي

١. لتحضير العجينة، في وعاء بلاستيكي واسع وعميق نضع السميد والزبدة السايحة وندعك باليد ثم نفرك بالأصابع حتى يتجانس الخليط، نغطيه ونتركه 12 ساعة يمكن وضعه في الثلاجة وإخراجه قبل الاستعمال بنصف ساعة.

٢. يخلط الدقيق، الملح والسكر البودرة على الناشف أولا ثم نضيفهم الي عجينة السميد ونقلبهم قليلاً باليد.

٣. نذوب الخميرة في الماء الدافي مع ملعقة صغيرة سكر ونتركها 5 دقائق حتى تبدأ في التفاعل، نضيف الزيت والخميرة إلى باقي المكونات ونعجن جيدا باليد لمدة 10 دقائق.

٤. نضيف بهارات الكعك، ماء الزهر والحليب ونعجن جيداً باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة ملساء سهلة التشكيل، ان كانت العجينة طرية كثير نضيف بعض الدقيق وان كانت ناشفة نضيف بعض الحليب، نغطيها للعجين ونتركها ترتاح.

٥. لتحضير حشوة التمر، في وعاء نضع مكونات حشوة التمر معاً ونعجنها جيداً باليد ونقطعها كور صغيرة ونضعها جانباً.

٦. لتحضير حشوة الجوز، في طبق نخلط مكونات حشوة الجوز جيداً معاً ونضعها جانباً.

٧. لتحضير حشوة الفستق الحلبي، في طبق نخلط مكونات حشوة الفستق جيداً معاً ونضعها جانباً.

٨. لتحضير حشوة راحة الحلقوم، في طبق نعجن الراحة مع السكر البودرة وجوز الهند جيدا ثم نقطع العجينة الى كريات صغيرة ونضعها جانباً.

٩. لعمل الكعك، نقطع العجينة بعدما ارتاحت الى كريات متوسطة حسب مقاس الكعك الذى نريده على سطح املس مبلل بقليل من الزيت، نفرد كل كرة على شكل حبل بطول 20 سنتميتر.

١٠. نضغط برؤوس الاصابع على الحبل من الوسط ( نبططه) ونضع الحشوة التى نريدها ونغلق عليها اطراف العجينة، تكرر نفس الطريقة حتى إنتهاء الكمية.

١١. نلف الحبل على شكل دائرة مع اغلاق الاطراف عن طريق الضغط عليها برؤوس الاصابع، نرش على الكعكة بعضا من السمسم، نستمر هكذا حتى نكمل كل الكمية مع وضع كل نوع حشوة فى صينية على ورق زبدة لوحده مع ترك مسافة فيما بينها.

١٢. ندخل كل صينية للفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية والنار من اسفل لاعلى حتى تنضج الكعكات وتحمر ويصبح لونها ذهبياً.

١٣. يترك كعك العيد الفلسطيني التقليدى ليبرد ويغطى ثم يوضع في طبق التقديم ويرش عليه السكر البودرة ثم يقدم.