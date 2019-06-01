مستوطنو "غلاف غزة" يحتجون على سياسة نتنياهو بطريقة جديدة

احتج مستوطنون من غلاف غزة، بطريقة جديدة على سياسات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع على جبهة غزة، واستمرار الحرائق بفعل البالونات الحارقة.

ووفقا لموقع قناة 12 العبرية في تقرير نشر اليوم السبت، فإن المستوطنين وجهو رسائل تحذير للإسرائيليين الذين يأتون في زيارات لمناطق الغلاف، يطالبونهم فيها بالحذر من الحرائق أو إطلاق النار والصواريخ.

ونشرت عدة لافتات كتب عليها "انتبه هذه منطقة بلا سياسة واضحة". إلى جانب لافتات "ابق على مسافة بعيدة من الحرائق، واتصل برئيس الوزراء".

ويأتي نشر هذه اللافتات في وقت أعلن فيه منسقي الأمن في المستوطنات عدم المشاركة في إخماد الحرائق بسبب تجدد البالونات رغم مواصلة حكومة نتنياهو إدخال الأموال. وكذلك بسبب عدم توفير المعدات اللازمة لهم.