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الشيخ عدنان: صلاة ليلة القدر في الأقصى رسالة قوية للاحتلال وأعوانه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:42 - 01 يونيو 2019
ليلة القدر2 ليلة القدر2
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن مشاركة مئات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني لأداء ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى تحمل رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، وتدلل على أن شعبنا لا يمكن أن يتخلى عن عقيدته المقدسة.

وقال الشيخ عدنان في تصريحات صحفية اليوم السبت: "لقد خاب فال الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس الجمعة حينما أدى مئات الآلاف من أبناء شعبنا ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى ان دم الشهيد الطفل عبد الله غيث في القدس المحتلة بمثابة صفعة على الوجوه الكالحة التي ظنت أنها بالمال المُدنّس يمكن لأمريكا أن تثني شعبنا عن حقه الأصيل بالقدس وفلسطين.

وحيا الشيخ عدنان، جماهير شعبنا في مخيم قلنديا والرام وبيت حنينا وأبو ديس والعيزرية وبيت لحم وكل من شارف وشرّفها الله من بقاع تُطلُّ على القدس والأقصى المبارك، لمساعدتهم المصلين في الوصول إلى باحات الأقصى.

 

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