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للتصدي لاقتحام المستوطنين غداً.. دعوات لمواصلة الاعتكاف في المسجد "الأقصى"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 11:49 - 01 يونيو 2019
صلاة التراويح من المسجد الاقصى ‫(38535690)‬ ‫‬ صلاة التراويح من المسجد الاقصى ‫(38535690)‬ ‫‬
بنك فلسطين
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وزّع نشطاء الليلة الماضية دعوات في المسجد الأقصى المبارك "للتعامل مع اقتحام 28 رمضان".

وتضمنت الدعوة التي وزعها الحراك الشبابي المقدسي، حثّ المصلين على مواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى حتى يوم غدٍ الأحد 28 رمضان نصرة له وتلبية لندائه في وجه دعوات اقتحام المستوطنين فيما يسمونه "يوم القدس" بالتقويم العبري.

وكانت ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم دعت أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الاقصى صبيحة يوم غد الأحد، تزامنا مع ما أسمته "يوم القدس" وهو الذي يتعلق باحتلال ما تبقى من مدينة القدس وتوحيد المدينة تحت سيادة الاحتلال.

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