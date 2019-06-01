الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" يستقبل "الحزب السوري القومي الاجتماعي"

استقبل الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، الأستاذ زياد النخالة، وفداً من "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، ضم كلاً من: عضو المجلس الأعلى الأمين الأستاذ سماح مهدي، وعضو المكتب السياسي المركزي الأستاذ وهيب وهبي، وذلك بحضور ممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وتناول اللقاء الأوضاع العربية والفلسطينية العامة، ولا سيما ما يتعلق بمؤامرة صفقة القرن ومحاولات الإدارة الأمريكية تكريس الكيان الصهيوني في المنطقة على حساب دولها وشعوبها.

كما أكد المجتمعون على ضرورة مواصلة مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، وتعزيز صمود المقاومة في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، ووجهوا تحية إجلال إلى الأسرى الصامدين في السجون والزنازين الصهيونية.

كما ثمنوا عالياً المسيرات الحاشدة التي خرجت في أكثر من عاصمة إحياء ليوم القدس العالمي، مشددين على أن الشعوب العربية لن تقبل التنازل عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن كل الجهود التي تبذل لحرف البوصلة عن الصراع مع العدو الصهيوني واستبداله بالصراع الداخلي أو الطائفي ستبوء كلها بالفشل.

وعرض الجانبان لسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما.