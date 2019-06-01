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13 قتيلا في إطلاق نار بولاية أمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:57 - 01 يونيو 2019
مبنى حكومي مبنى حكومي
بنك فلسطين
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قتل 13 شخصا على الأقل، من بينهم المهاجم، وأصيب ستة بجروح عندما أطلق مسلح النار في مبنى حكومي في "فرجينيا بيتش" جنوبي ولاية فرجينيا الأميركية.

وقال مدير الشرطة جيمس سيرفيرا إن المسلح كان موظفا ناقما في قسم المرافق العامة، وقد فتح النار بعشوائية في عدة طوابق قبل أن يواجهه عناصر الأمن ويتبادلوا معه إطلاق النار، ويردوه قتيلا.

ومن بين الجرحى رجل أمن استقرت رصاصة في سترته الواقية من الرصاص، ما حال دون موت محقق.

والمبنى الذي شهد إطلاق النار جزء من مجمع خدمات بلدية.

وغرد مستشفى فرجينيا بيتش العام بأن ستة أشخاص تلقوا العلاج في المستشفى وأن جريحا منهم تم تحويله إلى مستشفى نورفولك العام.

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