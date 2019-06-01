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الذهب يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:56 - 01 يونيو 2019
الذهب والفضة الذهب والفضة
بنك فلسطين
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قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع وسجلت أول مكسب شهري في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء أدوات الاستثمار الآمن، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المكسيك وهو ما أجج المخاوف من تباطؤ عالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1305.17 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من أبريل نيسان عند 1306.64 دولار.

وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب قدرها 1.6%، في حين صعد حوالي 1.7% على مدار الشهر.

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