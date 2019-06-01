نصف مليون مُصل يحيون ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى

أحيا أكثر من 400 ألف مصل من القدس وأراضي الـ48 وخارجهما، ليلة القدر، ليلة الـ27 من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مراسلنا في القدس إن المصلين توافدوا إلى الأقصى منذ ساعات النهار الأولى لأداء صلاة الجمعة، واعتكفوا في الأقصى حتى يتمكنوا من أداء صلاة "التراويح" وإحياء ليلة القدس في رحاب الأقصى.

وبدت اللجان العاملة في المسجد الاقصى بإشراف الاوقاف الاسلامية بكامل جهوزيتها، وتولت عناصر الكشافة المقدسية ترتيب المصلين حسب الأماكن المخصصة لصلوات الرجال والنساء.

وكان أكثر من 270 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الاقصى، رغم اجراءات الاحتلال المشددة في المدينة وإغلاقها لمحيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى والبلدة، بحجة تنفيذ عملية طعن مزدوجة في المدينة.













