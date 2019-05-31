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الاوقافتُنهي استعدداتها لاستقبال المعتكفين

عشرات الآلاف يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:53 - 31 مايو 2019
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توافد آلاف المصلين من مدينة القدس المحتلة ومحافظات الضفة وقطاع غزة واراضي عام 1948 إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، مساء اليوم لاحياء ليلة القدر، رغم تشديدات و اجراءات الاحتلال التي تمنع المصلين الى المسجد الأقصى.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن دائرة الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال آلاف المعتكفين الذين سيحيون ليلة القدر هذه الليلة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وأن كافة الأجهزة والعناصر التابعة للأوقاف باتت جاهزة للقيام بواجبها المعهود في هذه الليلة المباركة.

وتشهد القدس حركة نشطة بفعل التوافد الكبير للمواطنين والذي يتوقع له أن يزداد مع ساعات مساء اليوم للمشاركة في إحياء ليلة الـ27 من رمضان، ليلة القدر، برحاب المسجد والمشاركة في ختم القرآن الكريم في صلاة قيام الليل "التراويح"، في حين يتوقع مشاركة أعداد كبيرة من المصلين في الاعتكاف بــ"الأقصى".

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