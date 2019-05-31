مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي يدعون لمصالحة خليجية في قمة مكة

أعرب مرتادو و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن أملهم في أن تُفضي القمة الخليجية في مكة الى مصالحة بين الفرقاء الخليجيين، و ذلك بعد تلقي قطر دعوة من السعودية، لحضور القمتين العربيتين الطارئتين في مدينة مكة.
و انطلقت يوم أمس الخميس أعمال القمتين، الخليجية والعربية، اللتين دعا إليهما الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكة، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.
و أطلق المغردون هاشتاغ #قمه_الصلح_بين_الاشقاء الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت، بعد تلقي قطر دعوة من السعودية، لحضور القمتين العربيتين الطارئتين في مدينة مكة.
ومن جهة أخرى، انتشر هاشتاغ آخر في السعودية وقطر والكويت يحمل اسم #القمه_الخليجيه_العربيه_بمكه ، رحب من خلاله المستخدمون بالوفد القطري الذي سيزور السعودية بعد مقاطعة دامت أكثر من عامين.
و في الوقت ذاته، رفض بعض المغردين القطريين مشاركة وفد بلادهم في أي قمة خليجية بعد الحصار الذي تعرضت له الدوحة من قبل دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية.
وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصارا اقتصاديا، ومقاطعة دبلوماسية على قطر، منذ يونيو/ حزيران من عام 2017 بزعم دعمها للإرهاب وعلاقاتها القوية مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
#قمه_الصلح_بين_الاشقاء— محمد بشيت المليح (@m7mmad9940) May 30, 2019
نسأل الله ان يجمع كلمة قادة المسلمين بمايحبه ويرضاه ويوفقهم لذالك ويصلح حالهم ويهدي نفوسهم ويرجعون مثل اول واحسن ومهما كان من خلافات نبقى مسلمين اخوه متاحبين فالله
وفوق هذا فيه انساب وارحام وروابط مشتركه كثيره.نسأل الله ان تكون بادرة خير أن شاء الله pic.twitter.com/Flow3n0CpX
#قمه_الصلح_بين_الاشقاء— فايز الفايز (@fayz085) May 30, 2019
دول الخليج ماهي دول عادية
نحن في النهاية مجتمع واحد
شعب وعايلة واحدة
يقول احد الحاقدين ليش ماتقوم ثورات في دول الخليج ونجيبه ونقول
حكامنا منا وفينا ورحماء بنا وليسوا طارئيين على التاريخ والازمة الخليجية خلاف بين الاشقاء والصلح خير ومايجمعنا اكثر مما يفرقنا
تمثيل دولة #قطر على مستوى عالي— عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) May 29, 2019
يؤكد موقفها الثابت
المتمثل في التشجيع على الحوار والمشاركة في حل قضايا المنطقة . #القمه_الخليجيه_العربيه_بمكه
تمثيل دولة #قطر على مستوى عالي— عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) May 29, 2019
يؤكد موقفها الثابت
المتمثل في التشجيع على الحوار والمشاركة في حل قضايا المنطقة . #القمه_الخليجيه_العربيه_بمكه