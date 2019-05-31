مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي يدعون لمصالحة خليجية في قمة مكة

أعرب مرتادو و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن أملهم في أن تُفضي القمة الخليجية في مكة الى مصالحة بين الفرقاء الخليجيين، و ذلك بعد تلقي قطر دعوة من السعودية، لحضور القمتين العربيتين الطارئتين في مدينة مكة.

و انطلقت يوم أمس الخميس أعمال القمتين، الخليجية والعربية، اللتين دعا إليهما الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكة، بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

و أطلق المغردون هاشتاغ #قمه_الصلح_بين_الاشقاء الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت، بعد تلقي قطر دعوة من السعودية، لحضور القمتين العربيتين الطارئتين في مدينة مكة.

ومن جهة أخرى، انتشر هاشتاغ آخر في السعودية وقطر والكويت يحمل اسم #القمه_الخليجيه_العربيه_بمكه ، رحب من خلاله المستخدمون بالوفد القطري الذي سيزور السعودية بعد مقاطعة دامت أكثر من عامين.

و في الوقت ذاته، رفض بعض المغردين القطريين مشاركة وفد بلادهم في أي قمة خليجية بعد الحصار الذي تعرضت له الدوحة من قبل دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصارا اقتصاديا، ومقاطعة دبلوماسية على قطر، منذ يونيو/ حزيران من عام 2017 بزعم دعمها للإرهاب وعلاقاتها القوية مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

#قمه_الصلح_بين_الاشقاء

نسأل الله ان يجمع كلمة قادة المسلمين بمايحبه ويرضاه ويوفقهم لذالك ويصلح حالهم ويهدي نفوسهم ويرجعون مثل اول واحسن ومهما كان من خلافات نبقى مسلمين اخوه متاحبين فالله

وفوق هذا فيه انساب وارحام وروابط مشتركه كثيره.نسأل الله ان تكون بادرة خير أن شاء الله pic.twitter.com/Flow3n0CpX — محمد بشيت المليح (@m7mmad9940) May 30, 2019

#قمه_الصلح_بين_الاشقاء

دول الخليج ماهي دول عادية

نحن في النهاية مجتمع واحد

شعب وعايلة واحدة

يقول احد الحاقدين ليش ماتقوم ثورات في دول الخليج ونجيبه ونقول

حكامنا منا وفينا ورحماء بنا وليسوا طارئيين على التاريخ والازمة الخليجية خلاف بين الاشقاء والصلح خير ومايجمعنا اكثر مما يفرقنا — فايز الفايز (@fayz085) May 30, 2019

تمثيل دولة #قطر على مستوى عالي

يؤكد موقفها الثابت

المتمثل في التشجيع على الحوار والمشاركة في حل قضايا المنطقة . #القمه_الخليجيه_العربيه_بمكه — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) May 29, 2019