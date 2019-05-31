أسير من بلدة جبع جنوب جنين يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ3

يواصل الأسير مراد وليد محمد ملايشة (30 عامًا) من بلدة جبع جنوب مدينة جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأفاد عدد من الأسرى في رسالة لهم بأن ملايشة شرع صباح الأربعاء المنصرم بإضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة، إضافةً لقرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقله المفاجئ إلى عزل سجن "هداريم."

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ملايشة بتاريخ 10-1-2019، وحولته للاعتقال الإداري التعسفي، دون أن توجه له أي تهمة.

وملايشة المولود بتاريخ 27-7-1989 متزوج، وسبق ان اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال.