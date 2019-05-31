كلوب يثير مخاوف جماهير ليفربول بشأن "المهاجم الأساسي"

أثار المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، الشكوك بشأن مشاركة مهاجم الفريق روبرتو فيرمينو، في موقعة إنجليزية خالصة أمام توتنهام هوتسبير، السبت، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المهاجم البرازيلي إلى إصابة في الفخذ، أجبرته على الغياب عن آخر 4 لقاءات لليفربول، وبقيت التساؤلات المتعلقة بجاهزيته للمباراة المرتقبة حائرة.

ورغم أن كلوب اعترف أن فيرمينو "بحالة جيدة جدا"، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، فإن المدرب الألماني بدا حريصا على كتمان سره بشأن اللاعبين الذين سيبدأون أساسيين في لقاء توتنهام، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال المدرب الألماني إن فيرمينو "جاهز تماما" من الناحية البدنية، لكنه أجاب على سؤال الصحفيين بشأن مشاركته أساسيا في اللقاء، قائلا: "إن أخبركم بوش (ماوريسيو بوشيتينو المدير الفني لتوتنهام) تشكيلة فريقه في اللقاء، اتصلوا بي وسوف أخبركم بها أيضا".

واستطرد: "إذا لم يبلغكم، سأترك أسئلة قليلة دون إجابات. إنه بحالة جيدة وتدرب، سترون لاحقا أنه هنا".

وتمثل عودة فيرمينو نبأ سارا لجماهير ليفربول، حيث يعد أحد أضلاع مثلث الهجوم الرئيسي للفريق، إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني.

واختار كلوب قائمة مكونة من 23 لاعبا لخوض اللقاء المرتقب، ضمت 13 فقط ممن كانوا ضمن قائمة نهائي دوري البطولة ذاتها أمام ريال مدريد الإسباني، الموسم الماضي، حيث خسر "الريدز" بنتيجة 1-3.

وكان أبرز الغائبين عن البعثة المسافرة إلى مدريد، لاعب الوسط الغيني نابي كيتا، الذي تعرض لإصابة خلال لقاء برشلونة الإسباني، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.