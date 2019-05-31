الأمم المتحدة لن تشارك في ورشة البحرين الاقتصادية

أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تشارك في مؤتمر السلام للشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية بين "إسرائيل" والفلسطينيين التي ستعقد في البحرين.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق ردا على سؤال لوكالة الانباء الفرنسية بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر "في هذه المرحلة، لم أبلغ بحضور أي شخص".

وكان حق صرح أولا بأن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعي إلى المؤتمر الذي سيعقد في 25 و26 يونيو/حزيران المقبل في المنامة، لكنه لن يحضر الاجتماع. وصحح بعد ذلك تصريحه بالتأكيد على أن ملادينوف لم يدع إلى المؤتمر.