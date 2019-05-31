الحية: القدس تعلن التمايز.. والكل الفلسطيني موحد ضد صفقة القرن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن القدس ستبقى فلسطينية عربية وقضية الأمة المركزية، وأن كل المشاريع التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل كما سابقاتها، وستدوسها أقدام المجاهدين وأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأبرق الحية بالتحية بمناسبة يوم القدس العالمي، لكل الدول والساحات والأحزاب التي خرجت في كل الميادين من أجل القدس، لتوصل رسالة واضحة لكل من يفكر بتصفية القضية الفلسطينية، بأن الجماهير مع القدس.

وقال الحية في تصريحات صحافية رصدتها "فلسطين اليوم"، :" لقد كانت فلسطين والقدس ميزان تمايز بين الحق والباطل، وعندما جاء القائد صلاح الدين الأيوبي تمايزت الأمة فمنها من كان يريد أن يضحي بالقدس، ومنهم من امتشق الحسام حتى انتصر صلاح الدين وعادت القدس لأهلها عربية إسلامية كما كانت؛ مضيفاً أن القدي اليوم تعلن التمايز، فإما أن يكونوا معها ودحر الاحتلال عنها، أو يتمايز ليأخذوا مصالحهم ويتراجعوا خلف أطماعهم ويقبلوا بالتطبيع والتوطين.

وشدد على أن الفلسطينيين سيبقوا صامدين ثابتين على أرضهم ولن يقبلوا هذه المشاريع، ولن تمر صفقة ترامب ،ولن تهود القدس وستبقى عربية إسلامية.

وأعرب عن حزنه ورفضه لتواجد أي من الأشقاء العرب في ورشة المنامة التي أعلنت عنها ترامب كخطوة أولى على طريق صفقة القرن، مطالباً المدعوين كافة بأن يلتزموا بآخر قرار بالجامعة العربية الذي جاء ضد الضفقة. وبالقرار الفلسطيني الموحد.

وقال: نحن الفلسطينيون كافة نرفض هذه صفقة القرن ونطالب كل من يحب فلسطين أن يرفض هذه الصفقة ولا يكون بوابة من بوابات ترويج هذه الصفقة.