هيئة مسيرات العودة تؤكد على استمرار فعالياتها كأداة كفاحية سلمية

أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، بياناً في ختام انتهاء فعاليات الجمعة الـ 60 لمسيرة العودة والتي جاءت تحت عنوان "يوم القدس العالمي"، وأكد خلاله على استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها.

إليكم نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

في ختام فعاليات الجمعة 60 "يوم القدس العالمي"

يا جماهير شعبنا الصامد.. يا ابناء امتنا العربية والإسلامية..

لأنها القدس عاصمة الأرض- و بوابة السماء خرجت اليوم جماهير شعبنا في كافة مخيمات العودة بقطاع غزة- والقدس والضفة - ومخيمات الشتات تزامنا مع يوم القدس العالمي لنؤكد على وحدة الفعل الوطني في وجه كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقودها إدارة المتبجح "ترامب" مستغلا الازمات والصراعات بين مكونات الأمة ليحولها إلى فرص سانحة لخدمة مشاريع الاحتلال التوسعية.

إن انعقاد القمة العربية الطارئة التي تجاهلت القدس والاستيطان والحصار على غزة ومعاناة شعبنا المستمرة بسبب الاحتلال ردت عليها المشاركة الواسعة اليوم في فعاليات "يوم القدس العالمي " وفي عدد كبير ومن الدول وفي مقدمتها فلسطين وإيران واليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من مدن عربية واسلامية لهو خير تعبير عن رفضها لمحاولات تسويق صفقة القرن وهو دليل على تمسك الامة والشعب الفلسطيني بالقدس عاصمة لفلسطين رغم كل الضغط والحصار. فالصفقة خطر على الأمة كلها وليس على فلسطين وحدها.

يا جماهير شعبنا الصامد ..

لا خيار أمامنا سوى أن نقف متحدين في مواجهة مشاريع التصفية بعناوينها الاقتصادية والانسانية الخداعة ونؤكد أن ورشة البحرين ما هي إلا محاولة أمريكية لتوريط القادة العرب في خدمة العدو تحت عنوان تحقيق رفاهية للشعب الفلسطيني مقابل بيع أراضيه العربية للمحتلين الصهاينة؟ ولذا نؤكد ادانتنا لكل المشاركين في تلك المؤامرات والورشات " ففلسطين ليست للبيع أو المتاجرة "فهي إرث الانبياء ورحلة الاسراء للمسجد الاقصى.

اننا وفي ختام فعاليات يوم القدس العالمي وإذ نبارك عملية الطعن في القدس قرب باب العمود والذي أدت لوقوع اصابتين في جنود الاحتلال لنحتسب عند الله شهيد الخليل /عبدالله لؤي غيث الذي أرتقي صباح اليوم برصاص الاحتلال .. لنؤكد على ما يلي:-

1- نتوجه بالتحية لشهداء شعبنا وامتنا وبالذات شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار راجين من الله الشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا الابطال-كما نتوجه بالشكر لملايين المشاركين في يوم القدس كرسالة رفض عالمية لصفقة ترامب لتصفية القضية

2- نؤكد على استمرار مسيرات العودة كأداة كفاحية سلمية وشعبية استطاعت بصبر المشاركين فيها أن تطيح بحكومة "نتنياهو ليبرمان " السابقة واستطاعت اليوم ان تحول دون تشكيل حكومة جديدة للعدو- مما فرض على المجرم نتنياهو التوجه لانتخابات مبكرة -- وهذا يعني اننا غرسنا اول مسمار في نعش صفقة القرن بمسيراتنا ومقاومتنا وسنسقط المؤامرة.

3- تؤكد الهيئة رفضها وإدانتها المشاركة بورشة البحرين المشبوهة فارضنا - وقدسنا- وغزتنا- وثوابتنا – ليست للبيع او المساومة .

4- ندعو إلى التخفيف من معاناة أسر الشهداء والجرحى وإلى تقديم العون والرعاية لهم وفي هذا السياق نتوجه بالشكر للجمهورية الاسلامية في إيران على المكرمة التي قدمتها أمس لشهداء وجرحى مسيرات العودة وعلى استمرارها في كفالتهم وندعو كافة الدول العربية الشقيقة للمشاركة في رعاية اسر الشهداء والجرحى وتعزيز صمود شعبنا.

5- تبرق الهيئة الوطنية لمسيرات العودة بتحية إجلال إلى أرواح شهداء سفينة مرمرة التركية الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل كسر الحصار عن شعبنا في مثل هذا اليوم قبل تسعة أعوام.

6- تطالب الهيئة القوى الحية بالأمة من الاحزاب والمثقفين محاسبة كافة المتورطين في عملية التطبيع بأشكال المختلفة مع العدو الصهيوني ،وتعتبر ذلك غدرا بالقضية والمقدسات.

7- ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في صلاة عيد الفطر السعيد التي ستقيمها الهيئة في ساحة مخيم العودة شرق غزة "ملكة" -- كما وتدعو الهيئة الوطنية لاعتبار الجمعة القادمة (61) الموافق 7/6/2019 التي تلي عيد الفطر يوما لزيارة الارحام وذوي الشهداء والجرحى.

8- أخيراً نهنئ طلابنا الاعزاء بمختلف المراحل بانتهاء العام الدراسي 2019م ونتمنى لطلاب التوجيهي التوفيق والنجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام

المجد للشهداء –الشفاء للجرحى –الحرية للأسرى الأبطال.

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

غزة -31-5-2019