حماس: شعبنا يرفض أي مخرجات تنتج عن مؤتمر البحرين

أقام كل من تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحريات والديمقراطية في البحرين "حق" وكتائب حزب الله (العراق) تجمعا خطابيا في مركز الإمام الخميني بمدينة قم المقدسة، وحضر الحفل الشيخ عيسى قاسم، وعدد كبير من ممثلين الجاليات في المدينة.

وأكّد ممثل حركة حماس في طهران، خالد القدومي، "رفض الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل لأي مخرجات تنتج عن المؤتمر المزمع إقامته في المنامة، لافتاً إلى أنهم يدعون أنّ هذا المؤتمر سيأتي بالخير والازدهار والتجارة والاقتصاد، فلو كان هذا صحيحاً لأصلح حال العراق، والتطبيع مع كيان الاحتلال لكل من الأردن ومصر كان أصلح حال هذه الشعوب، الذين يتوهون خلف لقمة العيش".

وتطرق القدومي للقمم الثلاث (الخليجية، العربية، الإسلامية) المنعقدة في مكة المكرمة ،مستنكراً جدول أعمالها وإهمالها للقضية الفلسطينية، مخاطباً إياهم بالقول :"لا نريد منكم إلا أن تحترموا نضال الشعب الفلسطيني الذي يقف رأس حربة في الدفاع عن أمن الأمة الإسلامية، بعد أن أصبح الكيان المحتل يشكل تهديداً للأمن الدولي".

ولفت ممثل حماس، إلى "أنّ صفقة القرن هي اسم براق جديد لمضمون عمره 70 سنة، يحاولون فيه بيع القضية الفلسطينية، ويتآمرون على الحق الشرعي للفلسطينيين ".

وأضاف، "النخبة العربية والإسلامية، يجب أن تفهم أنّ القضية الفلسطينية ليست قضية خيرية، بل هي قضية عدالة وحق ضد الباطل ومبادئ، وشعب يراد له أن يزال ليحل محله مخلوقات أخرى".

الجدير بالذكر ان الحفل أقيم تحت شعار "نحو القدس" (لا لصفقة القرن)، ويأتي أهمية هذا التجمع في هذا العام لتزامنه مع ما يعرف بصفقة القرن والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.