بغداد: متظاهرون يطالبون الحكومة الالتزام بمقاطعة "إسرائيل"

أعلن المتحدث باسم المتظاهرين المشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي في بغداد اليوم الجمعة ،أن "الكيان الصهيوني هو الغدة السرطانية في المنطقة وهي إلى زوال قريب ان شاء الله."

وأكد المتحدث باسم المتظاهرين في بيان لهم خلال مسيرة يوم القدس العالمي، في بغداد اليوم الجمعة، "عدم شرعية القرار الامريكي حول القدس عاصمة للكيان الصهيوني "، وقال "إن القدس ستبقى عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من أي تغيير في مركزها الحضاري والقانوني."

ورفض البيان ،كل "الخطوات الصهيونية أحادية الجانب التي تهدف لتغيير الحقائق على الارض، كما نؤكد على مطالب المجتمع الدولي للإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار مجلس الامن الذي يدين الاستيطان ومصادرة الارض."

وطالب البيان ،"الحكومة العراقية بالالتزام بكافة المعاهدات والمقررات الدولية الخاصة بالمقاطعة الاسرائيلية وحفظ كامل الحقوق الفلسطينية وعدم المشاركة بأي نشاط من شأنه التطبيع مع الكيان الصهيوني."

وأكد "على الاستعداد للدفاع عن القدس الشريف وحفظ مكانته، داعيا الانظمة العربية للوقوف ضد قوى الشر والفاتيكان لان يكون لها الدور الواضح للدفاع عن القدس ".

وكانت انطلقت المسيرات الحاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي في ساحة بيروت ببغداد صباح اليوم الجمعة تلبية لدعوة الامام الخميني الراحل الذي أعلن الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك يوماً للقدس العالمي.

وقد تخلل المسيرات عروض عسكرية رمزية لمقاتلين من قوات الحشد الشعبي، وفصائل المقاومة العراقية، كما رفعت الاعلام العراقية والفلسطينية ويافطات كتب عليها الموت لأميركا والموت لإسرائيل ونحو القدس.