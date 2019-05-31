ظريف: القدس ليست للبيع وليست ملكا لأميركا لتمنحها لإسرائيل

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان القدس متعلقة بالمسلمين والشعب الفلسطيني ولا يحق لاحد ان يمنح قبلة المسلمين الاولى للاميركيين والكيان الصهيوني او ان يتخذ اي اجراء اخر يؤدي للمساس باهداف الشعب الفلسطيني.

وقال، في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران، "ان رسالة اليوم هي ان القدس ليست للبيع ؛فالقدس ليست ملكا لاميركا لتمنحه للكيان الصهيوني وليس بامكان هذا الكيان ان يدعي ملكيته لها".

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب ظريف عن اسفه للبيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية ضد ایران واضاف، "هنالك عدد ضيل من الحكام العرب وبغية الحفاظ على أنفسهم والتقدم باهدافهم يحملون هذا التصور بانه لو وقفوا الى جانب نتنياهو فانهم بامكانهم الوصول الى مآربهم ".

وأضاف، "إن نتنياهو لم يستطع حتى بقبته الحديدية ان يحمي كيانه فكيف بامكانه حماية هذه الدول".

وقال وزير الخارجية الايراني، "انه من الافضل لاجتماع منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد في مكة المكرمة اليوم ان يقوم بالعمل الذي تأسست المنظمة لأجله وهو دعم القدس والشعب الفلسطيني، بدلا عن التبجحات التي أطلقت مساء أمس ضد إيران وافرحت الكيان الصهيوني".

وأكد ظريف في الختام "انه لا يحق لاحد ان يبيع القدس من جانب المسلمين، والذين يسعون وراء صفقة القرن سيصلون في الواقع الى افلاس القرن وستفشل مؤامراتهم".