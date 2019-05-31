الرئيس روحاني: صفقة القرن ستفشل وتتحول الى افلاس القرن

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني بان مؤامرات الاستكبار والمعتدين ضد القدس الشريف وفلسطين ستفشل ولن تتحقق صفقة القرن وستتحول الى افلاس القرن.

أضاف روحاني في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران ،"اننا لا نشك بان الانتصار النهائي سيكون من نصيب الحق وفلسطين وستصبح ارض فلسطين ملاذا آمنا للمسلمين والمسيحيين واليهود".

واشار إلى "الاهمية البالغة ليوم القدس في تاريخ الثورة الاسلامية وقال، " ان يوم القدس هو يوم مواجهة المسلمين للمعتدين في العالم ، وان رسالة القدس هي ان فلسطين ستبقى حية الى الابد والقدس هي للمسلمين".

ونوه روحاني الى أن "أعداء الاسلام حاكوا خلال العامين الاخيرين مؤامرات جديدة ضد القدس والتي لم تتحقق بطبيعة الحال وأضاف، ان اعداء القدس اعلنوا القدس عاصمة للكيان الصهيوني ولم تعلن الدعم لذلك في العالم سوى دولة او دولتين صغيرتين كما انهم اعلنوا دعمهم لضم الجولان المحتل من قبل الكيان الصهيوني وهو ما لم يحظ بالدعم من قبل اي دولة او منظمة دولية."