إحياء يوم القدس في إيران: "الموت لأمريكا ولا لصفقة القرن"

أحيا الإيرانيون يوم القدس العالمي يوم الجمعة 31 مايو 2019 منددين بخطة التسوية الأمريكية في الشرق الأوسط التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها ”صفقة القرن“.

وذكر التلفزيون الإيراني أن مسيرات خرجت في 950 منطقة في أنحاء البلاد برعاية الدولة وعرض لقطات لمحتجين يحملون لافتات عليها شعارات مثل ”القدس العاصمة الأبدية لفلسطين“ و“الموت لأمريكا“.

كما ظهرت على الشاشة لافتة تقول ”لا لصفقة القرن“ وعرض التلفزيون لقطات من مسيرة ليوم القدس في العاصمة العراقية بغداد.

ويوم الأربعاء قال الحرس الثوري الإيراني إن الخطة الأمريكية التي طال انتظارها محكوم عليها بالفشل وإن حركة المقاومة الفلسطينية سترد بقوة على من اقترحوا مثل هذا الاتفاق.