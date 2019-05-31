في يوم القدس العالمي.. مواقع التواصل تنظم مسيرة الكترونية نحو القدس

تصدرت هاشتاقات يوم القدس العالمي منصات التفاعل العالمية على صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يسلط الضوء على اليوم العالمي لنصرة القدس المحتلة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف حول العالم.

وتفاعل المغردون على أكثر من هاشتاق حول يوم القدس العالمي، في أكثر من لغة لنصرة القضية الفلسطينية.

وتصدر هاشتاق #يوم_القدس_العالمي منصات التواصل الاجتماعي، والذي شارك فيه عشرات الالاف، تأكيدًا بأن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة الى زوال، وأن زوال وجودها هي مسألة وقت فقط، كما وتصدّر هاشتاق #نحو_القدس وهاشتاج #لا_لصفقة_القرن منصات التفاعل العالمية عبر الفيس بوك وتويتر، ليصل عدد المشاركين.

الناشط الشبابي محمد الحسني نشر مجموعة تصاميم تحشيدية تظهر مكانة القدس في قلوب العالم الحُر، معلقاً عاشت القدس عربية إسلامية حرة #نحو_القدس.

كما وكتب عبدالرضا البهادلي على صفحته فيس بوك "إن يوم القدس الذي هو آخر جمعة من رمضان والذي اطلقه الإمام الخميني التعبير الحقيقي لرفض الظلم الذي قامت به الصهيونية ومن يدعمها من دول الاستكبار العالمي وهو يوم المستضعفين ضد المستكبرين، فمهما حاول الاعداء من طمس معالم هذا اليوم يبقى هذا اليوم صرخة في وجه المفسدين في الأرض".

وكتب عبدالمجيد عوض في يوم القدس العالمي على صفحته الشخصية في فيس بوك" طريق القدس يمر عبر فوهة البندقية التي تُوجه لصدور جنود الاحتلال، وعبر الصاروخ الذي يسقط على تل أبيب".

وكتب عمار الحكيم على صفحته في فيس بوك |إن إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل مناسبة مهمة لتوحيد مختلف مذاهب الدين الإسلامي الحنيف وباقي أبناء الديانات السماوية في موقف موحد يرمي إلى رفض سرقة أو احتكار أولى القبلتين ومصادرة حق المطالبة بها عبر منهج الأمر الواقع|.

اما منصور الساعدي فكتب على صفحته في فيس بوك "إن إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل مناسبة مهمة لتوحيد مختلف مذاهب الدين الإسلامي الحنيف وباقي أبناء الديانات السماوية في موقف موحد يرمي إلى رفض سرقة أو احتكار أولى القبلتين ومصادرة حق المطالبة بها عبر منهج الأمر الواقع"، مضيفاً "من هنا نثمن حرص الشعوب الإسلامية والحرة للمشاركة في هذه التظاهرة المليونية السنوية العظيمة التي دعا إليها الإمام الخميني الراحل وجعلت من قضية القدس متجددة وحية في الضمائر المتوهجة لأحرار العالم، وستبقى القدس هوية الإسلام والمسلمين وعاصمتهم الأبدية وأن جميع محاولات التزييف ستنهار طال الزمن أم قصر، كما ونحذر من المخططات الهادفة إلى تغيير تركيبة مدينة القدس ديموغرافيا فضلا عن التوسع الاستيطاني والتلاعب بطابعها المتجذر إسلاميا في عمق التاريخ وندعو المنظمات الدولية وفي مقدمتها ''اليونسكو'' إلى تحمل مسؤولياتها ازاء ما يحصل.

واختتم الساعدي منشوره بتوجيه التحية للشعب الفلسطيني، كاتباً "تحية إجلال للشعب الفلسطيني المظلوم ومسيرته المضمخة بدماء الشهادة الرافضة لكل أشكال صفقات بيع ومصادرة الحق والهوية.

وكتب حساب عاطفي الإمامي على تويتر "في القدس رجالا أبصروا درب الفلاح وجبالا راسيات لا تزاح أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح نحو القدس يا قدس إنا قادمون".

وكتبت حنان مبارك على تويتر " هَذه ِالارض لا تَتسِع لهويتين ، إماَ نَحنْ أو نَحن !! اللهم نصر من عندك قريب".

هَذه ِالارض لا تَتسِع لهويتين ، إماَ نَحنْ أو نَحن !!

اللهم نصر من عندك قريب ❤️#نحو_القدس #ثوروا_للقدس pic.twitter.com/hbcRXLG1hc — ﺣﻧﺎﻦ مبارك (@Hannan_Mobarak) ٣١ مايو ٢٠١٩

أطفال القدس يتعرضون لسياسة تعسفية من قبل المحققين خاصة في سجن المسكوبية بالقدس، حيث يقتاد أطفال القدس ويحقق معهم في غرفة 4، والتي أصبحت مكانا معروفًا للتعذيب والإهانات التي تمارس بحق الأطفال#نحو_القدس — سمیه سهرابی (@SomayehSohrabi) ٣١ مايو ٢٠١٩

إذا کان العالم يقيم یوم القدس حقا وبما للکلمة من معنى، ویعتبره فرصة لمقاضاة الصهاینة المحتلة، فسیکون بإمکانه إلى حد کبیر هزیمة العدو وإجباره على التراجع#نحو_القدس — امیرعباس (@ArabestaniAmir) ٣١ مايو ٢٠١٩