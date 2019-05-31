اللجنة الرياضية تختتم بطولة الشهيد أكرم عقيلان الرمضانية

اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة مساء اليوم، بطولة الشهيد أكرم عقيلان الرمضانية على أرض ملعب الشهيد أبو يوسف القوقا.

وكان قد شارك في البطولة التي انطلقت مع بداية شهر رمضان , 16 فريقاً رياضي تحمل أسماء الفصائل والمساجد والشهداء.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة للحصول على اللقب، حيث تأهل للدور النهائي فريق الشهيد أبو علي شاهين ممثل عن التيار الإصلاحي لحركة فتح وفريق الشهيد أكرم عقيلان ممثل عن حركة الجهاد الإسلامي، وانتهت البطولة بفوز فريق الشهيد أبو علي شاهين على نظيره بهدفين مقابل لا شيء .

وحضر المباراة النهائية عدد من كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية وسط حضور جماهيري واسع.

وخلال كلمة له رحب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، بالضيوف والفرق المشاركة في هذه البطولة الوحدوية التي تأتي لتجسد التعاون و التأخي والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، فكما وحد الميدان المقاومين فاليوم الكرة والملاعب توحد أيضاً .

وأضاف حبيب أن مثل هذه البطولات تأتي دعماً ووفاءً للشهداء واستذكار تضحياتهم من أجل شعبنا الفلسطيني.

وفي نهاية البطولة كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي، الفريق الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني والأخوة المحكمين للمباراة .





