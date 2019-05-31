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إيران: السعودية تزرع الانقسام في المنطقة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:46 - 31 مايو 2019
سلمان وروحاني سلمان وروحاني
بنك فلسطين
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قالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إن المملكة العربية السعودية تزرع الانقسام في المنطقة"، وذلك عقب القمتين العربية والخليجية اللتين عقدتا في مكة أمس الخميس، واللتين اتهمتا طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران عبرت اليوم الجمعة عن رفضها ما وصفتها باتهامات "لا أساس لها" صدرت عن القمتين، في حين أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية، وأكدت أنهما "لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء".

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي قوله إن السعودية "انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في مسعى لا جدوى منه لحشد الرأي العام بالمنطقة ضد طهران".

وقال موسوي إن الرياض استغلت عقد القمتين في مكة المكرمة وشهر رمضان الفضيل لإدانة إيران دون أن تستفيد من تلك الفرصة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعا خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها المملكة أمس الخميس إلى اتخاذ إجراء حاسم لوقف ما سماها "الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني" في المنطقة على حد زعمه.

وجاءت القمتان في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في السعودية.

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