حالة الطقس اليوم الجمعة والأيام القادمة

تعود الحرارة اليوم الجمعة للانخفاض من جديد مع بقاء الجو حار نهاراً وهذه الليلة المباركة من المتوقع أن تنخفض الحرارة من جديد ويسود حو منعش، ومن المتوقع أن تشهد البلاد اعتدالا ملموساً على الأجواء واجواء صيفية عادية، وفقاً لموقع طقس فلسطين.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة والأيام القادمة:

اليوم الجمعة: انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجمعة الأخيرة من يشهر رمضان المبارك ويسود جو غائم جزئي معتدل الى أبعد حد في ساعات النهار ويسود جو منعش ومائل للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر . الحرارة تكون تماماً حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد السبت يبقى الجو غائماً جزئياً وصيفياً معتدلاً الى أبعد حد دون تغير في درجات الجرارة ويسود جز مائل للبرودة في ساعات الصباح والليل والمساء . والحرارة حول منتصف العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ويوم بعد غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي عادي في مختلف المناطق الجبلية وجو حار نسبي في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جداً في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

ويوم الإثنين يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة ويسود جو صيفي شديد الاعتدال نهاراً ومنعش ومائل للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية ليلاً وفجراً. بينما يسود جو حار الى شديد الحرارة في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية .