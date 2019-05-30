الفصائل: المقاومة حصن القضية وسبيل التحرير والخيار الاستراتيجي للشعب

قالت الفصائل الفلسطينية إن الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال والمشاركة في المؤتمرات التي تشرعن كيانه تصفية للقضية الفلسطينية، ويجب على الأنظمة العربية التوقف فورًا عن سلوكها الذي يتنافى مع التزاماتها تجاه القضية.

وشددت الفصائل في كلمتها التي ألقاها الأمين العام للجان المقاومة أبو ياسر الششنية، خلال المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، اليوم الخميس، على ضرورة الوحدة الفلسطينية التي تجسدت في المواجهات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الششنية: "آن الأوان أن يصبح الانقسام خلف ظهورنا احترامًا لشعبنا وشهدائنا".

وأكد أن المقاومة حصن القضية وسبيل التحرير، والخيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني الذي لا بديل عنه.

وأشار إلى أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، وأن قرار ترامب وإجراءات الاحتلال باطلة لن تستطيع تغيير التاريخ وطمس الحقيقة.

توجه بالشكر والعرفان قيادة وشعبًا للجمهورية الإيرانية على وقوفها الراسخ واحتضانها للقضية والمقاومة، مبينًا أن حصار إيران ما هو إلا محاولة لإجهاض الانتصارات التي يحققها محور المقاومة.