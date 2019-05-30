خبير عسكري: طائرات سرايا القدس المسيرة تحمل رسائل عميقة ودلالات عديدة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد لاستهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات المقاومة العدو الإسرائيلي.

وأكدت سرايا القدس أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال معركة "حمم البدر"، وأن العدو الصهيوني تكتم على العملية وأخفى خسائره.

الخبير العسكري والاستراتيجي د. محمود العجرمي يرى أنَّ كشف سرايا القدس عن استهداف آليتين عسكريتين يعكس حجم التطور والقوة التي باتت تمتلكها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار العجرمي إلى أنَّ المقاومة أرسلت من خلال مقطع الفيديو الذي يوثق العملية البطولية أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه، لافتاً إلى أنَّ أولى تلك الرسائل هي كذب الرواية الإسرائيلية الرسمية التي ادعت تكتمت عن خسائرها في المعركة الأخيرة".

وذكر أن الدلالة الثانية للطائرة المسيرة أنَّ المقاومة استطاعت ان تتجاوز الجدار الأمني الذي يقيمه العدو الإسرائيلي شرق قطاع غزة، لافتاً إلى أنَّ المقاومة اليوم أصبحت أكثر تهديداً للجيش الاحتلال، وقطعان مستوطنيه.

كما، وذكر أن مقطع الفيديو يرسل رسالة واضحة للمستوطنين أن المستوى العسكري والسياسي الإسرائيلي يعرض أمنهم لخطر حقيقي من خلال إخفاء المعلومات الحساسة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وايهامهم بالسيطرة على الأوضاع الميدانية في المعارك، مشيراً إلى أنَّ مقطع الفيديو سيتسبب بفقدان الثقة من جديد بين الجبهة الداخلية والمستويين العسكري والإسرائيلي.

ويتوقع العجرمي أن تثير طائرات سرايا القدس ضجة في إسرائيل، لاسيما أنَّ المقاومة باتت تهدد الأمني الإسرائيلي بشكل واضح وصريح.

وقال: من الواضح جداً ان الجبهة الداخلية فقدت الثقة بإعلام العدو الرسمي، وهو ما ظهر في الجولات الأخيرة إذ كانت تلجأ الجبهة الداخلية الإسرائيلية لاستقاء المعلومات من الإعلام التابع للمقاومة للتأكد من موثوقية الاخبار عن الاحداث الأمنية الجارية.

وأضاف: الجبهة الداخلية الإسرائيلي باتت مهتزة ومهترئة من الناحية المعنوية، وهناك عدم ثقة بين الجبهة الداخلية والمستويات العسكرية والسياسية والأمنية بسبب تكتمهم عن الخسائر التي يتعرضون خلال جولاتهم مع المقاومة.

وتوقع أنَّ تتطور المقاومة في المعارك القادمة بشكلٍ نوعي، لتصبح أكثر تطوراً على الصعيد العسكري والأمني، مشيراً إلى أنَّ في جعبة المقاومة وسرايا القدس الشيء الكثير من الإمكانيات، وهو ما ستتحدث عنه المعارك القادمة.