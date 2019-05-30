ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

84 مدينة عربية إسلامية تستعد لمظاهرات يوم القدس العالمي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:55 - 30 مايو 2019
يوم القدس العالمي في ايران يوم القدس العالمي في ايران
بنك فلسطين
مشاركة

تستعد 84 مدينة في نحو ثلاثين دولة في قارات العالم للاحتفال بيوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي يصادف في الـ31 من أيار/مايو المقبل.

ووصلت إلى وكالات الانباء، دعوات من منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات تؤكد عزمها تنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي سيتم تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.

وستنطلق أولى مسيرات يوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وايران والعراق، وستشارك في المسيرات 19 مدينة هندية، و24 مدينة باكستانية، وستقام مراسم يوم القدس العالمي في 12 ولاية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، و11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى سيدني ومالبون في أستراليا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدن في العالم التي ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى 150 مدينة.

ومن المتوقع أن يتدفق الألاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء يوم القدس العالمي، وفي ذات السياق أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستنفذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس.

وستنطلق مسيرات مليونية من مختلف المدن الايرانية، وتنظم 4 مدن عراقية مسيرات حاشدة أبرزها مسيرة سينظمها الحشد الشعبي في بغداد، كما أعلنت صنعاء عن مسيرة كبرى دعما للقدس.

متعلقات