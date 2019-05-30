الشيخ عزام: المشاركة في مسيرات يوم القدس العالمي غداً انتصار للعدالة والإنسانية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن المشاركة غداً في جمعة يوم القدس العالمي في فلسطين والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أجمع هو انتصار للقيم وللعدالة وللإنسانية ورفضاً للاستسلام والتطبيع.

وأوضح الشيخ عزام في تصريح صحفي، أن المشاركة غداً في مسيرات حاشدة في جميع دول العالم أكثر من واجبة لحماية العالم والإنسانية من توحش أمريكا وعدوانية الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "غداً هو الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والتي أصبحت بمبادرة الإمام الخميني رحمه الله يوم القدس العالمي، وكان هذا الاجتهاد خطوة مباركة لإحياء قضية فلسطين في قلوب الأمة وعقولها وإعادة الفاعلية للعلاقة بين القضية الفلسطينية وجماهير الأمة بكافة مكوناتها.

وأشار عضو المكتب السياسي النخالة، إلى أن يوم القدس هذا العام يكتسي أهمية أكبر نظرا للظروف المأساوية التي تعيشها الأمة وفي ظل الهجوم الأمريكي الشرس ضد الإسلام وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية، بل وكثير من شعوب العالم.